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Gökkuşağı, İskenderun'da kartpostallık manzaralar oluşturdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmurun ardından ortaya çıkan çift kuşaklı gökkuşağı, kentin üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmurun ardından ortaya çıkan çift kuşaklı gökkuşağı, kentin üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Neredeyse bir günde dört mevsimin yaşandığı Akdeniz Bölgesi'nin en ılıman kentlerinden İskenderun'da gece yarısından itibaren etkili olan sağanak ve beraberindeki fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte İskenderun semalarında gökkuşağı oluştu. Çift kuşaklı gökkuşağı yaklaşık 20 dakika kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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