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Gölbaşı Gölü kurtarılıyor

Kurutulan Amik Gölü’nden geriye kalan Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü kurtarılıyor.

Kurutulan Amik Gölü'nden geriye kalan Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü kurtarılıyor.


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DOĞAKA, Kırıkhan Belediyesi, Adalar, Gölbaşı ve Kalakamberli köylerinin koordinasyonu ve ortak çalışmasıyla hazırlanan projenin onaylandığını belirterek, "Korona günleri biter bitmez projeye başlayacağız" dedi.


DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve köylüler ile göl alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Yayman, Gölbaşı Gölü'nü koruma-kullanma dengesini gözeterek Türkiye'nin en güzel sulak alanlarından biri haline getireceklerini ifade etti.


DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız da projenin Türkiye'ye örnek olacak büyük ve anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise uzun zamandır bu projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını ve artık mutlu sona gelinmesinden sevinçli olduklarını ifade etti.

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