Göle dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle iteklediler

Hatay'da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, evleri de su bastı.

Samandağ ilçesinde yağmur sularıyla göllenen yolda mahsur kalan bir otomobil çevreden geçen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüde kepçenin üstüne çıkan 3 kişi göle dönen yolda mahsur kalan arabayı itekledi. Kepçe üzerinden iteklenen otomobil birkaç metre sonra su olmayan yere çekilerek kurtarıldı.