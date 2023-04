Gönüllü öğretmenler, çadır sınıflarda öğrencileri sınava hazırlıyor

Depremden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler, kurdukları çadır sınıflarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim desteği veriyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. En çok etkilenen yerler arasında yer alan Hatay'da ise devlet millet iş birliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bir taraftan sahada çalışmalar sürerken bir taraftan da kurumlardan gönüllüsüne herkes ayrı bir çalışma yapıyor. İlçede yaşayan eğitimciler de bir araya gelerek "Hatay Depremzede Gönüllü Öğretmenler Dayanışması" adlı grup oluşturdu. Kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ilçe merkezinde 4 çadır sınıf oluşturan gönüllüler, 240 genci LGS sınavı ve YKS'ye hazırlamaya başladı.

Gönüllü öğretmenlerden Mahir Emir," Burada gönüllü öğretmenler ile bir topluluk oluşturduk, ekseriye sınava hazırlanan öğrenciler yer alıyor. Biz gönüllü öğretmenler olarak burada sınava hazırlanan öğrenciler için her şeyi yapıyoruz . Gönüllüler ve yardım severlerin hepsi burada bize ihtiyaçlarımızı yollamaya çalışıyor. Şu an aktif 4 çadırımız kurulmuş durumda ve kurulacak 2 çadırımız daha var. Ara sınıflar ile 450 kişilik yerimiz olacak. Her şekilde öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Biraz zor şartlarda çalışıyorlar ama hepsi istekli ve çalışkan öğrenciler aralarında çok iyi yere gelecek olanlar var . Hepsi ile eşit şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin başaralı olacaklarına inanıyorum dedi.