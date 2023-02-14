Gönüllüler, 164 saat sonra enkazdan bir kedi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan ve gönüllüler tarafından kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

Elektrik Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bölgede çalışma yaptıkları sırada kedi sesine rastlayan gönüllüler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kediye ulaştı. Gönüllülerin kucağında enkaz alanından çıkarılan kediye su içirildi. Araca alınan kediye, veteriner hekimin muayenesi sonrasında gönüller tarafından bakılmaya başlandı.