İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görevi başında kalp krizi geçiren komutan taburcu edildi

Hatay’da görevi başında kalp krizi geçiren karakol komutanı taburcu oldu.

Hatay'da görevi başında kalp krizi geçiren karakol komutanı taburcu oldu.


Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçiren Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Komutan Özoğlu'na, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.