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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un acı günü

Süper Lig takımlarından Göztepe’nin Teknik Direktörü İlhan Palut’un vefat eden annesi memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut'un vefat eden annesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.


Antakya Mezarlık Kompleksi'nden sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınan cenaze namazının ardından, Leyla Palut'un (68) tabutu omuzlara alınarak, cenaze aracına konuldu.


İlhan Palut'un Antakya Mezarlık Kompleksi'nde taziyeleri kabul etmesinin ardından Leyla Palut, Narlıca Mezarlığı'na defnedildi.


Cenazeye, takım kaptanı Mesut Çaytemel, futbolcular Akın Alkan, Ömer Alıcı, Ümraniyespor eski Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Hatayspor'da geçmiş dönemde futbol oynamış futbolcular ve sevenleri katıldı.

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