Grede: "Expo barış için gerekli mesajı iletecek"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Hatay'ın tüm uygarlıkları bir çatı altında birleştirebilen bir kent olduğunu belirterek, “Bu da savaştan ziyade barış anlamında bir etki oluşturacaktır. Umut ediyoruz ki Expo barışın anlamı varlığında gerekli mesajını iletecektir” dedi.

Nils Grede, Expo 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti. Expo 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak'ın öncülük ettiği ziyarette Grede, alandaki hazırlıkları inceledi.

Çakar ve Eskiocak, 220 dönümlük alan üzerinde sona yaklaşılan çalışmalar ile alandaki yerleşkeleri Birleşmiş Milletler temsilcisine detayları ile anlattı.

Amfi tiyatrodan biyolojik gölete, arkeoparktan gastronomi akademisine kadar tüm alanları Grede ile paylaşan Büyükşehir yetkilileri, 1 Nisan'da başlayacak dev organizasyonda Hatay'ın medeniyet birikimini, kültürünü, tarihini, barış ve kardeşlik iklimini tüm dünya ile paylaşacaklarını ifade etti.

Expo'21 Hatay'ın önemli ayaklarından biri olan gastronomi çalışmaları ve akademisi ile yakından ilgilenen Grede, ziyaret sonrası alan ve organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gördüklerimden çok etkilendim"

Gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyen Grede, “Organizasyonda bir senelik bir tarih değişikliği oldu ancak birtakım şeyler yetiştirilmiş. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum. Doğa ve uygarlıklardan gelen miras birleştirilmiş. Bu da Birleşmiş Milletler için oldukça iyi bir imaj oluşturmuş” dedi.

Hatay'ın tüm uygarlıkları bir çatı altında birleştirebilen bir yer olduğunu ifade eden Grede, “Bu da savaştan ziyade barış anlamında bir etki oluşturacaktır. Dünya Gıda Programı olarak burada yaşayan sığınmacıların daha onurlu bir hayat yaşaması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kadar çok insanın burada ağırlanması belli bir ağırlık oluşturmaktadır. Biz de bu ağırlığı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umut ediyoruz ki Expo barışın anlamı varlığında gerekli mesajını iletecektir” ifadelerini kullandı.