Greenpeace'den temizlik ve marka denetimi

Greenpeace Hatay Gönüllüleri tarafından Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerde temizlik ve marka denetimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Greenpeace Hatay Gönüllülerinin yanı sıra Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir ve Hatay Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik'te katıldı. Greenpeace gönüllüsü Büşra Karcı, tüm dünyada plastik kirliliğinin kriz boyutunda olduğunu ve bunun için ciddi somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Biz de Greenpeace olarak uzun yıllardır toplu temizlik ve marka denetimi çalışmaları yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç, tüm dünyada her dakika bir kamyon dolusu plastik denizlere boşaltılıyor ve plastikler üretildiğinden bu yana üretilen plastiklerin yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürüldü" dedi.

Her 10 deniz kuşunun 9'unun midesinde plastik bulunduğuna işaret eden Karcı, "Plastikler artık okyanuslarda mikroplastikler halinde besin zincirine giriyor ve artık bizim soframızda, içtiğimiz suda, yediğimiz yemeklerin içinde bile artık mikroplastikler var. Bu plastik kirliliğinin 2050 yılında iki katına çıkacağı söyleniyor. Artık ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Biz de Türkiye'de tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik karar alıcılara karşı kampanyamızı yürütürken aynı zamanda bu plastikleri üreten üretici firmalara daha sürdürülebilir alternatiflere yönelmeleri ve plastik üretimini azaltmalarına yönelik onlara da karşı çalışmalar yapıyoruz. Toplu temizlik ve marka denetimi çalışmasında da topladığımız plastikleri markalarına göre ayrıştırıyoruz ve en çok atığı çıkan firmalara toplanan çöpleri toplayıp diyoruz ki, 'biz burada bir toplu temizlik çalışması yaptık ve en çok senin atığını bulduk. Artık plastikleri bırak ve sürdürülebilir üretimlere geçin' diyoruz" şeklinde konuştu.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir de yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde sahilimizin temizliği önceki yıllara göre çok daha iyi ama halkımızın iyice bilinçlenmesi lazım. Özellikle plastik kullanımında, plastik kullanımının çevreye verdiği zararı öngördüğümüzde plastik kullanımının azalması gerektiğini düşünüyoruz. Belediye başkanımız da çevre temizliği konusunda sürekli talimatlar veriyor. Bundan sonraki süreçte güzel projelere imza atacağız. Samandağ olarak bu anlayışa sahip olursak çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir Samandağ'ı var edebileceğimize inanıyoruz" dedi.