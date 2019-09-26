Gübretaş'ın yeni tesisleri açıldı

1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olarak Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyete geçen Gübretaş yeni yatırımlarla depolama kapasitesini yüzde 35 arttırdı. Depolama kapasitesini 472 bin tona yükseltecek yatırımı, 59 milyon TL'lik bütçeyle gerçekleştiren Gübretaş'ın yeni tesis bünyesinde lojistik depolarının yanı sıra İskenderun Bölge Müdürlüğü ve İskenderun Laboratuvarı da tamamlanarak hizmete alındı.

Tesislerin açılış töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz maliyet girdileri yüksek olan çiftçinin verimliliği arttırması gerektiğini ifade ederek, "Son iki yılda bir şeyi üzerine basa basa bir taraftan ifade etmeye bir taraftan yapmaya çalışıyoruz. Eğer Türkiye'de tarım başarılı olacaksa bu başarı devam ettirilecek ise ve herkes tarafından kabul edilecekse mutlaka ama mutlaka hükümetlerin gündeminde öncelikli gündem maddesi olarak tarımda planlamanın öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bizler tarım kredi kooperatifleri olarak bu planlı ekonomide rol model olmak için kendi yapımızı geliştirmeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun için öncelikli hedefimiz tüketici tarafında tüketici ile belli ölçüde muhatap olup pazar tarafından belli bir paya ve büyüklüğe ulaşıp daha sonra tarımsal girdiler noktasındaki girdileri çiftçilere temin ederek piyasanın istediği ürünleri çiftçimize sözleşmeli olarak ürettirmek bütün yapımızı buna dönüştürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da şunu yapmaya çalışıyoruz, tarımsal girdiler çiftçimizi zorluyor çünkü gübrede,ilaçta, akaryakıtta ciddi bir yurt dışı bağımlılığı var. Bu durumda bizim verimliliği arttırmamız gerekiyor bu noktada ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Biz tarım kredi kooperatifleri olarak verimliliği esas alacak bir dizi seri çalışmalar başlattık bugün açılışını yaptığımız tesisler verimliliği arttırmak için yaptığımız çalışmalardan sadece bir tanesidir" şeklinde konuştu.