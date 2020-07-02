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Gün batımında balık avı keyfi

Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde doğarak Suriye’den geçen Asi Nehri’nin Hatay üzerinden Akdeniz’e döküldüğü yerde gün batımı ile balıkçılar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yerde gün batımı ile balıkçılar kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Ağa takılan balıkları avlayıp torbalara doldurarak evlerine götüren balıkçılar, bazen sattıkları taze balıklarla gelir de elde edebiliyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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