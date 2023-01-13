Haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı yerde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı tek odalı yer de ölü bulundu.

Olay, İlçeye bağlı Numuneevler mahallesinde tek odalı bir mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesinde ayrı yaşadığı belirtilen Mehmet A'dan (58) bir süredir haber alınamaması üzerine arkadaşları ve yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine şahsın yaşadığı yere giden ekipler, odanın kapısını açarak içeri girdiğinde Mehmet A'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp morguna gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.