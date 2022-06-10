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Habib-i Neccar Anma etkinlikleri... 1500 kişilik etli pilav dağıtıldı

Hatay’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Habib-i Neccar’ı anma etkinlikleri çerçevesinde etli pilava dağıtımı gerçekleştirildi.

Hatay'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri çerçevesinde etli pilava dağıtımı gerçekleştirildi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun ilk camisi Habibi-i Neccar Camisi bahçesinde, Antakya'da Ulu Camii ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs Camiinde Cuma Namazından çıkan cemaate etli pilav dağıtıldı.


Hoşgörü kültürünün simgesi Habib-i Neccar için her yıl düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde toplam 1500 kişilik etli pilav ikramı yapıldı.


Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri 11 Haziran'a kadar devam edecek.

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