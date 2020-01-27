İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındıİskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İskenderun Sanayi Sitesi ve Bekbele Mahallesi'ndeki iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, parçalanmış 25 araç tespit etti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.