Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İskenderun Sanayi Sitesi ve Bekbele Mahallesi'ndeki iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, parçalanmış 25 araç tespit etti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.