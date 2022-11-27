HADO 12 ay boyuncu yolcu taşıyacak

Dr. Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile 12 ay boyunca yolcu taşımayı hedefliyoruz.

Başkan Savaş, Hatay Deniz Otobüsü Limanı'nda düzenlenen istişare toplantısına katılarak HADO'nun gelecek planlamalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Savaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'a kazandırılan ve geçen dönem KKTC'ye her seferinde yaklaşık 450 yolcu taşıyan feribotlara ek olarak HADO filosuna daha büyük gemiler kazandırmak istediklerini söyledi.

HADO Limanı'nın daha donanımlı gemilerin yanaşabilmesi için uygun hale getirileceğini ve gidilecek ülke sayısının artması için çalışmaların devam ettiğini belirten Savaş, HADO'nun uygun fiyatlarla Hataylı vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve önemli derecede rağbet gördüğünü kaydetti. Savaş, “Bu sene 25 bin kişiyi çok uygun şartlarda ve yüklerini Kıbrıs ile Hatay arasında taşıyarak vatandaşlarımıza büyük bir destek verdik. Seferleri sadece sonbahar başlangıcı ve yazın değil bütün yıl 12 ay boyunca yapmak istiyoruz. Çok daha fazla insanı Hatay ile Kıbrıs arasında taşımak istiyoruz bunun dışında Lübnan ve İsrail'e sefer başlatmak için teknik düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

HADO seferlerinin haricinde büyük kapasiteli uluslararası gemilerin Hatay'a gelmesi için Bakanlıklar ile görüşme yapılarak düzenlemeler yapılacağını kaydeden Savaş, “ 2 bin grostonluk gemileri Hatay'a getirmek için yeni teknik düzenlemeleri bakanlıklar ile görüşeceğiz. Önümüzdeki yıl Nisan ayından itibaren Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'e hem yük hem de insan taşımaya başlamak ve bu işi 12 ay süreyle yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HADO'nun uzun uğraşlar sonucu faaliyete geçirildiğini ve önemli emekler sarf edildiğini söyleyen Başkan Savaş, “ 6 yıl boyunca çok çalıştık ve HADO'yu oluşturduk ve insanlarımızı taşımaya başladık. 1 yıl daha çalışıp daha büyük kapasiteli yolcu ve yük taşımak Hatay'a büyük bir zenginlik katacaktır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.