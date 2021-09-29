Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen kız öğrenciler arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda Bursa'dan Hümeyra Güneş birinci oldu.

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışma öncesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, "Hafızlık eğitimlerini daha kaliteli ve daha güzel bir şekilde Kur'an'ı seven, hem zihninde hem de gönlünde barındıran ve ömür boyu hafız kalan, hafız kalmayı başarabilen güzel nesilleri yetiştirmeyi bizlere yüce Rabbimden nasip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada Bursa'dan Hümeyra Güneş birinci olurken, Samsun'dan Feride Betül Kırbıyık ikinci, Afyonkarahisar'dan Meryem Adırbelli üçüncü oldu.