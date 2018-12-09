Hafriyat kamyonu motosiklete çarptı: 1 ölü

Hatay'da hafriyat kamyonu, motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten savrulan sürücüsü Refik Mec olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hız sınırını aştığı iddia edilen 31 MAK 62 plakalı hafriyat kamyonu şoförü H.Ö., motosiklet sürücüsü Refik Mec'e çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Öfkeli kalabalığı milletvekili ikna etti

Kamyon şoförü H.Ö., çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şoför polis ekipleri tarafından olay yerinden götürülürken, öfkeli kalabalık daha sonra uzun süre yolu trafiğe kapattı. Polislerin kalabalığı ikna edememesi üzerine CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Yaman, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün ve Hatay İl Trafik Müdürü Oğuz Birkoç olay yerine geldi. Vatandaşları ikna etmeye çalışan milletvekili Güzelmansur, gerekli görüşmelerin yapılarak yolun ağır tonajlı araç trafiğine kapatacaklarını söyledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün ve İl Trafik Müdürü Oğuz Birkoç da yolun takibe alınarak ağır tonajlı araçların geçirilmeyeceklerini söyledi. Verilen sözlerin ardından caddeyi kapatan kalabalık dağıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonunun da kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.