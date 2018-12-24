Halep kırsalına insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Halep kentinin güney kırsalındaki Kesebe kampında yaşayan yetim ailelerine 100 adet gıda kolisi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çok soğuk geçmesi nedeniyle Suriye'deki kamplarda hayatın daha da zorlaştığını söyledi.

Suriye'nin Halep ilinin güney kırsalındaki Kesebe kampında gıda dağıtımı yaptıklarını belirten Tosun, "Kış mevsiminin gelmesiyle Suriye içerisinde derme-çatma kamplarda barınan aileler için yaşam daha da zorlaştı. Isınma ve diğer çadır gereçlerinin yanı sıra özellikle yetim ailelerinin gıda ihtiyacı bulunuyor. Yardımlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışan Halep'in güney kırsalındaki Kesebe kampında yaşayan yetim ailelerine bu nedenle 100 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık" dedi.

Gıda kolilerinin hayırseverlerin destekleri ile oluşturulduğunu ifade eden Tosun, "Suriye içerisinde dağıttığımız gıda kolileri hayırseverlerin destekleri ile oluşturuluyor. Gıda kolilerimizin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunuyor. Gıda kolileri tamamen bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak hazırlanıyor ve savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor" diye konuştu.