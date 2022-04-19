Hassa Belediyesi hasarlı okulları onarıyor

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, gençlerin daha iyi imkanlarda eğitim hayatlarını sürdürmesi için ilçede hasarlı okulların tadilatının yapılması talimatını verdi.

Başkan Karataş'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Akbez Veysel Şirin İlköğretim Okulu'nun eskiyen kapı ve korkuluklarını boyayarak yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Başkan Mehmet Karataş, “İlçede eğitime verdiğimiz önem herkesin malumudur. Pandemi döneminde zorluklar içinde süren eğitim ailesine katkı yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilçeye bağlı Akbez Veysel Şirin İlköğretim Okulu'nun eskiyen kapı ve korkuluklarını boyayarak yepyeni bir görünüme kavuşturduk. İlçemize, okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.