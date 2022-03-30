Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Hassa Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, memur ve sözleşmeli personel için sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

İmza Törenine Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ömer Yarar, Bayındır Memur-Sen Başkan Vekili Hüseyin Tutar ve Hassa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hanifi İleri katıldı.