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Hassa Belediyesi'nden ilçedeki okullara kitap desteği

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın girişimleri sonucunda temin edilen kitaplar ilçede tespit edilen okullara teslim edildi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın girişimleri sonucunda temin edilen kitaplar ilçede tespit edilen okullara teslim edildi.


Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada okul Kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan temin ettikleri kitapları okullara teslim ettiklerini belirtti.


Temin edilen kitaplarının öğrencilere, gençlere faydalı birer kaynak olduğunu ifade eden Karataş, ”Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplardır. Kitap teminlerimiz sürecek inşallah gençlerimize ışık olacaktır ”dedi.

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