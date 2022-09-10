İhlas Haber Ajansı

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Hassa'da 245 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 245 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 245 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Akbez Mahallesi'nde şüphelenilen otomobili durdurdu.


Ekiplerce, araçta yapılan aramada 245 kilogram şeffaf poşetlere konulmuş kaçak tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.İ. gözaltına alındı.

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