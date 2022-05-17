İhlas Haber Ajansı

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Hassa'da çatısı çöken semt pazarı yeniden hizmete girdi

Hatay’ın Hassa ilçesinde kış aylarında kar yağışı sebebiyle çatısı çöken ve belediye tarafından onarılan semt pazarı yeniden hizmete girdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kış aylarında kar yağışı sebebiyle çatısı çöken ve belediye tarafından onarılan semt pazarı yeniden hizmete girdi.


Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, yardımcısı Mehmet Demir ile Akbez Mahallesindeki pazar esnafını ziyaret etti.


Alışveriş için pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Karataş, yaptığı açıklamada, “Hem esnafımızın hem de kıymetli Akbez halkının güler yüzü, memnuniyetleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizlere kucak dolusu sevgilerini ileten halkımız ve pazarcı esnafımızı saygıyla selamlıyorum” dedi.

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