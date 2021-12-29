Hassa'da marketler denetlendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Hassa Belediyesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde kur artışını bahane edip fiyatları yüzde 200 ile 300 oranında artırıp vatandaşları zor durumda bırakan marketlere yönelik denetimlerde usulsüzlük tespit edilen marketlere tutanaklar tanzim edildiği belirtildi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, yaptığı açıklamada, "Dünyayı kasıp kavuran bu pandemi ve kuraklığa bağlı sıkıntılı dönemde fırsatı ganimet bilip vatandaşlarımızı zor durumda bırakan her kim olursa olsun karşısında bizleri bulacaktır. Devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda denetimlerimiz günlük sürecek ve kimsenin gözünün yaşına asla bakmayacağız. Önce millet ve memleket diyoruz" dedi.