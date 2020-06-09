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Hassa'da orman yangını, iki dekar alan zarar gördü

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki dekar alanda zarar oluştu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki dekar alanda zarar oluştu.


Hassa ilçesi Amanos dağları Çardak yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 2 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale edildi.


Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki dekar alan zarar gördü.


Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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