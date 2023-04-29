İhlas Haber Ajansı

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Hassa'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesinde yem yüklemesi yaparken traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yem yüklemesi yaparken traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Hassa ilçesine bağlı Küreci Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Haydar Erdoğan, inekler için paketlenmiş yemlerin yüklemesini yaparken devrilen traktörün altında kaldı. 3 çocuk babası Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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