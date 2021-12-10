İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hassa'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Aşağıkarafakılı Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.


Uyuşturucu madde arama köpeği "Tonaj" ile birlikte evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ile 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.