Hassa'da zarar gören sulama bentleri onarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yağışlarda zarar gören sulama bentleri onarılarak çiftçinin kullanımına açıldı.

Hassa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede kış aylarında meydana gelen aşırı yağışların zarar verdiği tarımsal sulama bentlerinin onarımlarının gerçekleştirildiği ve Hopurun Çayı üzerinde yeni bentler oluşturulduğu belirtildi.

Yapılan çalışmadan dolayı, Hassalı çiftçiler, ekipler aracılığıyla Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'a teşekkür etti.