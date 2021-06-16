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Hastanede direksiyon başında kalp krizinden öldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Uğur Ekiz İlkokulunda görevli öğretmen Ersan Kayalık (63) rahatsızlanınca gece Erzin Devlet Hastanesine gitti. Saat 04.00 sıralarında park halindeki aracın direksiyon başında oturan Kayalık'ın hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu hastane görevlilerine bildirdi. Doktorlar kontrol ettikleri öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi


Öğretmenin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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