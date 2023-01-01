Hatay 2023'e havai fişek gösterileri ile girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından sahilde anıt meydanında düzenlenen havai fişek gösterileri drone ile denizden görüntülendi. Renk cümbüşü ile görsel şölen yaşanan havai fişek gösterileri eşliğinde İskenderunlular yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadılar