Hatay AKOM'da kış tedbiri hazırlıkları başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde faaliyet gösteren birimler 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce yönetimdeki toplantıda, kış mevsiminde alınacak tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler görüşüldü.

Müdahale ve Afet Koordinasyon Şube Müdürü Aykut Sarp, yaklaşan kış mevsimi için alınacak önlemler ve yaşanabilecek aksaklıklar hakkında diğer şube müdürlerine bir sunum yaptı.

Kış mevsimindeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşebilecek sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve varsa ek tedbir alınması görüşülüp karara bağlandı.