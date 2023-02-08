İhlas Haber Ajansı

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Hatay Antakya'da bir kadın sağ kurtarıldı

Hatay Antakya’da çöken bir binada çalışma yürüten ekipler, biri sağ iki kişiyi enkazdan çıkardı.

Hatay Antakya'da çöken bir binada çalışma yürüten ekipler, biri sağ iki kişiyi enkazdan çıkardı.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız sürdü. Merkez Antakya ilçesi çöken bir binada çalışma yapan ekip enkazdan ses duydu. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, enkazda biri kadın iki kişiye ulaştı. Enkazdan kadın sağ çıkarılırken, diğer kişinin hayatını kaybettiği belirlenerek, cansız bedeni bulunduğu bölgeden alındı.


Sağ kurtarılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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