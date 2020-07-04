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Hatay Arsuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Arsuz ilçesi Konacık -Işıklı yolunda şahin marka 31 ACB 28 plakalı otomobil ile 31 L 2701 plakalı motosiklet çarpıştılar. Kazada motosiklet üzerinde bulunan üç kişiden ikisi yaralanırken Halil İbrahim Duran (21) hayatımı kaybetti. Bölgeye gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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