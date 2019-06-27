Hatay Barosu Başkanı Dönmez: "3-4 ayı bulan adli tatil süreci kaldırılmalıdır"

Dönmez yaptığı açıklamada, 2019 yılı için adli ve idari yargı kararnamelerinin 31 Mayıs 2019 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duyurulduğunu hatırlatarak, "Yıllardır olduğu gibi kararnamelerin kamuoyuna açıklandığı tarih ile birlikte önemli sayıda yargı mensubu izne ayrılmakta ve yargısal faaliyetler hiç yerine getirilmemektedir. Bunlara kişisel sebeplerle izin kullanan yargı mensupları da eklendiğinde adalet teşkilatı ve yargı kurumları adli tatil dışında uzunca bir süre tatil/izin/kararname etkisi sebebiyle iş yapamaz hale gelmektedir. Yasal olarak 42 gün olan adli tatil süresi fiilen 3-4 aya çıkmaktadır. Zaten yılda iki ya da üç kez verilebilen duruşma günleri fiilen işlevsiz hale gelmektedir. Arızi/geçici yetkiyle çıkılan duruşmalar sadece ileriye talik edilmekte ve bir kısım istisnai işlem haricinde esasa yönelik hiçbir iş ve işlem yapılmamaktadır. Bir yanda adli tatil, yargısal hizmetlerde önemli bir verimsizliğe neden olmakta, yargılama sürelerini gereksiz yere uzatmaktadır. Yine, adli tatil müessesesinden beklenen amaç hiçbir zaman gerçekleşmemiştir, gerçekleşmeyecektir. Artık adli tatilin Türkiye'de kaldırılma zamanı gelmiştir, geçmiştir. Artık adli tatilin ne kadar süreceğini düşünmek yerine, işlevsiz olan adli tatil tümden kaldırılmalı ve fiilen 3 - 4 aya çıkan tatil süreleri için acil bir çözüm getirilmelidir. Halen birçok Avrupa ülkesinde adli tatil ya yoktur ya kaldırılmıştır ya da kaldırılması tartışılmaktadır” dedi.

Adli tatillerin kaldırılmaması durumunda kararnamelerin de aynı süreçlerde açıklanması gerektiğinin altını çizen Dönmez, “Yine adli tatilin kaldırılması ya da korunması haline bağlı olarak yargı camiası içindeki adli ve idari yargı kararnamelerinin de adli tatile göre belirlenmesi ve adli tatili fiilen 3-4 aya çıkartan kararname sisteminden vazgeçilmelidir. Adli tatil kaldırılmayacaksa kararnameler adli tatil zamanı açıklanmalıdır. Aynı şekilde yargı camiasındaki izin kullanma şeklinin de adli tatilin kaldırılması/devamına ve yine kararnamelerin açıklanma tarihlerine uygun bir düzen içine çekilmesi zorunludur. Adli tatil kaldırılmayacaksa, yıllık izinlerin tamamının adli tatil içinde kullandırılması zorunlu hale getirilmelidir” dedi.

Adaletin geç işlemesinin herkesin sorunu olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

“Uzun süren soruşturma ve davaların bir merkez tarafından takibi ve yine yargıda hedef süre uygulaması için istediğiniz kadar performans kriterleri getirin adli tatili, zamansız kararnameleri, hesapsız izinleri bu yeni anlayışa uygun hale getirmeden hiçbir sorun çözülemeyecektir. Bu önlemlere başvurulmadıkça her tür tasarruf yorgun bir kalbe, yorgun bir bedene estetik yapmaktan ibaret kalacaktır. Yurttaşlarımız adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini, yargılamaların uzamamasını, davalarının bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Yargılama süresi Türkiye'de zaten normalden de fazla uzundur. Türkiye'de en önemli sorun geciken adalettir. Geciken adalet de adalet sağlamamaktadır. Adalet yoksa, adalet eksikse, adalet geç işliyorsa bu hepimizin ortak sorunudur. Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisini, TBMM'de grubu bulunan tüm partileri, milletvekillerini, Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulunu, Türkiye Barolar Birliğini ve tüm baroları bu konuda göreve çağırıyoruz. Daha fazla enerji ve zaman yitirmeden gelin hep beraber geciken yargının bu en önemli sorununa birlikte neşter vuralım.”