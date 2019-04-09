Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser

İl Kültür Merkezinde konserde konuşan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, sanatın her türlüsüne bu zamanda çok daha ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Yüreğinde sanat olan, yüreğinde aşk olan, yüreğinde sevgi olan herkesin tabiki burada yeri var ama çok eksiğiz bundan ibaret olmadığını biliyoruz elbette. Bu güzel gece için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4 yıl önce Kültür ve Sanat Komisyonunu kuralım diye yola çıktığımızda planımızda bu da vardı. Plan tuttu. Buradaki bütün arkadaşlarımız bizim için amatör ama biliyorum ki bunun kökünü biz attık. Bu işin artık geriye dönüşü yok. Aynı ekip bir koro hazırlığında idi tiyatroya dönüştü. Kısa bir zaman içinde belki size bir tiyatro sahnesi ile merhaba diyecek. Bu merhaba için gerçekten bütün ekibe çok şey borçluyuz. Kültür ve Sanat Komisyonumuzun küçük küçük bileşenleri koroyu oluşturdu. O koro bizleri bir araya getirdi. O küçük damla koca bir derya oldu. Okyanus oldu deniz oldu bizim için. Verimli olan bir ağacın kökünü, fidesini diktik, verimli bir ağaca dönüşme yolunda hep beraberiz diyeceğiz. Bunun için hepinizin katkısı lazım. Tek başına bu iş olmuyor. Onun için ben sizlerin varlığına çok teşekkür ediyorum" dedi.