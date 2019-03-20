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Hatay Barosu'na 2 yeni avukat daha katıldı

Hatay Barosuna 2 avukat daha törenle katıldı.


Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Berat Ayan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Elif Nagehan Baki, Antakya Adliyesi'nde düzenlenen yemin töreninde ruhsatlarını Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez' in elinden aldı.


Avukat olan,Berat Ayan'a cübbesini Av. Altan Çağlar, Elif Nagehan Baki'ye cübbesini Av. Emine İrem Sönmez giydirdi.


Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez genç meslektaşlarını kutladı ve başarılar diledi.


Adalet Sarayı Baro Odasında gerçekleşen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in de katıldığı törenle avukatlık ruhsatı ve belgelerini aldılar.

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