Hatay Barosuna 5 yeni avukat

Hatay Barosuna 5 avukat daha törenle katıldı.
Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Tülin Mormenekşe, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Elif Solğun, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Nagihan Tut, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Öykü Özay Uçar ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Fidan Asena Çalım Antakya Adliyesinde düzenlenen yemin töreninde ruhsatlarını Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in elinden aldı.
Tülin Mormenekşe'ye cübbesini annesi Müzeyyen Mormenekşe, Elif Solğun'a cübbesini Av. Mustafa Özçelik, Nagihan Tut ve Öykü Özay Uçar'a cübbelerini Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Fidan Asena Çalım'a cübbesini Av. Fevzi Randa giydirdi.
Baro Başkanı Avukat Ekrem Dönmez genç meslektaşlarını kutladı ve başarılar diledi.