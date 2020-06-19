Hatay Barosu'ndan "savunma" yürüyüşü

Ekrem Dönmez, Hatay Adliyesi önünde baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa değişikliğine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılması tartışılan yasa değişikliğinin amacının baroların yapısını ele geçirmek olduğunu ifade eden Dönmez, “Baroların yaptığı siyaset salı günü mecliste grubu bulunan partilerin birbirine parmak salladığı ses yükselttiği siyaset değildir. Hukukun üstünlüğü siyasetidir. Bu siyasette bize avukatlık kanunu ile verilmiş ve bu kanun ile görevli yükümlü olduğumuz bir siyasettir. Bunu anlatamadık, anlamak istemiyorlar. Bir bahane ile bu hep gündeme geldi, baroların yapısını ele geçirmek için bu da son bahane bir aydır gündemimizde. Biz onun için net olarak söylüyoruz ne uğruna olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu çalışma ne toplumun, ne kamuoyunun ne de avukatların yararına. Bu işte menfaati olan tek bir sonuç vardır siyasettir. Siyasetin sonuç alacağı bir şey. Geçmişte de denedik 2010 referandumu dün gibi ortada. Nelere mal olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. O zaman 2009 yılında bir FETÖ projesi olan bu taslak bir türlü geçirilemedi ama proje olduğu gibi duruyordu. Bu proje ayakta duruyor ve bunun peşindeyseniz bilin ki yarın sadece ah diyeceksiniz” dedi.

Savunmanın bağımsız ve özgür yanının rahatsızlık vermek olduğunu belirten Dönmez, “Baroların ne anlama geldiği, varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır. Onun için el birliği ile toplumun bu duyarlılığı gösterdiğini biliyoruz. Bizim işimiz zaten rahatsızlık vermek. Savunmanın bağımsız, özgür yanı budur. Onun için bu özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızla bugün sizlerle bir aradayız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ve beraberindeki iki baro üyesi sembolik olarak ‘savunma' yürüyüşü gerçekleştirdi.