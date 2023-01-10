Hatay Basın Cemiyeti binası törenle açıldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yerel gazete ve haber ajans muhabirlerinin üyesi olduğu Hatay Basın Cemiyeti binası törenle hizmete açıldı

Ekim ayında kurulan ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde resmi açılışı gerçekleştirilen Hatay Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Otuzbir amaçlarının gazetecilik mesleği çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak, gazetecilerin haklarını korumak ve Hatay'ın gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Otuzbir, aktif olarak sahada görev alan gazetecilerin yer aldığı bir oluşumla cemiyeti kurduklarını belirterek “Bünyemizde yerel gazete, internet medyası sahibi ile yaygın basın il ve ilçe temsilcileri bulunmaktadır. Özellikle aktif olarak sahada görev alan gazetecilerin yer aldığı bir oluşumla cemiyetimizi kurduk. Bu yola çıkarken ilk düsturumuz şu oldu, ortak akıl, istişare ve eyleme dönüştürme mantığını kendimize şiar edindik. Çünkü her arkadaşımız bizim için değerli her fikir bizim için önemli diyerek cemiyetimizi bu şekilde yaşatıp meslektaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yolumuza kararlı ve istikrarlı olarak devam edeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan parti il başkanları, belediye başkan vekilleri ve STK temsilcileri Hatay Basın Cemiyeti'nin Hatay'a hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunarak, 10 Ocak Çalışan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.