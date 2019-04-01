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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Hatay’da seçimi yeniden kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmete devam edeceklerini söyledi.

Hatay'da seçimi yeniden kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmete devam edeceklerini söyledi.


Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci defa kazanan Lütfü Savaş, gelecekle ilgili insanların umutlarını daha da arttıracak işler yapacağını belirtti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kampanya süresince yapıcı dil kullandıklarını ve buna Hatay halkının inandığını belirterek, “Tabi bu 10 yıllık emeğin ürünü. Beş artı beş. Biz hep Hatay halkı ile beraber olduk, hizmeti birlikte yaptık, Hatay'ı geleceğe birlikte taşıdık. Bütün ilçelerimize, mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Bunu gören Hatay halkı bir daha dedi ve bizim kampanya süresince yapmış olduğumuz yapıcı dili sarılma söyleşisine çok inandı. Biz 10 yıldır Hatay'ı sarılarak birlikte yönetiyorduk. 5 yıl daha Hatay'ın tüm renkleri ile bütününü kucaklayarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Gelecekle ilgili insanlarımızın umutlarını daha da arttıracak işler yapacağız” dedi.

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