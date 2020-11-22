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Hatay bugün de sessizliğe büründü

Tüm Türkiye genelinde bugün yine saat 20.

00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da da caddeler sessizliğe büründü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00'da başlamak üzere bugün saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi gibi yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.


Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya, Samandağ ve Reyhanlı en işlek noktası olan bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.

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