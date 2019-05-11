Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol'da iftar verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği ‘Kardeşlik Sofrası' iftar programlarının beşincisini Dörtyol'da düzenledi.

Dörtyol HATSU binası önündeki caddede kurulan ‘Kardeşlik Sofrasına' katılan ilçe halkı hep birlikte iftar yaptı. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur'anı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran vatandaşlar oruçlarını açtı.

Düzenlenen iftar programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol'da vatandaşlar ile birlikte kardeşlik sofrasında buluştu.

Geleneksel hale getirdikleri iftar sofralarıyla, Ramazan ayının maneviyatını ve sevincini birlikte yaşadıklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, Ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını temenni ederek memlekete, millete hayır getirmesini, kardeşlik, barış, hoşgörü ve huzurlu bir dünya temennisinde bulundu.

İftar yemeği duasının ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunlar sunuldu.

İftar yemeğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.