Hatay Büyükşehir Belediyesi EMITT Fuarında

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi bu yıl 24.sü düzenlenen turizm ve seyahat fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) stant açtı.

Hatay'ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak için fuardaki yerlerini aldıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Şehrimizin kültürel, sosyal ve tarihi zenginlikleri ile gastronomik değerlerimizi ve 2021 yılının Nisan ayında yapacağımız EXPO'yu tanıtmak için buradayız. 36 ülkenin yer aldığı ve ülkemizden 60 şehrin katıldığı fuarın ilk gününde şehrimize ve standımıza gösterilen ilgi bizi memnun etti. Şehrimizin güzelliklerinin bir kısmını buraya taşıyabildik ancak çok daha fazlasını yerinde görmeleri için herkesi Hatay'a davet ediyorum” dedi.

Ayrıca Lütfü Savaş, hazırlanan künefeyi çevirerek, konuklara ikram etti.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.