Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde kar yağışı olan yüksek bölgelerde ulaşımın akmaması için karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre etkin bir şekilde devam ettiriyor.

Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy mahallesi radar mevkisinde kapanan yollarda küreme çalışmaları yaparak, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.