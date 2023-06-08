Hatay Büyükşehir Belediyesi, numarataj ücretini kaldırdı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, sıkıntı yaşanan adres tespit belgesinin oluşturulmasında işlemleri hızlandırmak ve ekonomik olarak zor günler geçiren Hataylıları rahatlatabilmek adına, tespit işlemlerinden tahsil edilen 53,10 TL'lik ücretin kaldırılması kararını aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Antakya EXPO alanındaki Afet Koordinasyon çadırında gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya başkanlığında toplanan mecliste gündeme alınan 59 madde ve gündem dışı 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündem çerçevesinde oylamaya alınan adres tespit belgelerinin oluşturulmasında tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin zaman kaybına neden olduğu, bu nedenle vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla ofiste mevcut kayıt verme işlemi harcı olan 53,10 TL'lik ücretin gelir tarifesinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda Serinyol ile Arsuz ilçesi arasında yapılması planlanan yolun AK Parti grubunun oylarıyla tekrar incelenmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu'na gönderilmesine de karar verildi.

Meclisin gelecek ayki toplantısı 13 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.