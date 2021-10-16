Hatay Büyükşehir Belediyesi, World17 Group'la işbirliği anlaşması yaptı

Hatay'ın Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki marka değerine katkı sağlamak amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ile World17 Group arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antakya EXPO Evi'ndeki imza töreninde konuşan Lütfü Savaş, “Bir şehrin markalaşması mevcut değerlerini korumakla değil geleceğe taşımakla oluyor. Biz Hatay'ı ticarette, turizmde zirveye taşımak istiyoruz. Gastronomi alanındaki çalışmalarımızı, EXPO'yu, kırsal kalkınma adımlarımızı, HADO'yu, tarihi sokaklardaki restorasyonlarımızı hep Hatay'ı yukarı çıkarmak için yapıyoruz. Bu iş birliği de tüm bunlar için bir basamak” dedi.

World17 Group ile yapılan iş birliğini Hatay için atılan güzel bir adım olarak niteleyen Savaş, “World17 Group ile yolculuğumuz Atakaş Hatayspor ile başladı ve HBB ile devam ediyor. Kuzey Amerika başta olmak üzere şehrimizin dünya ülkeleri tarafından bilinmesi bize kazanç sağlayacak, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

World17 Group kurucusu Adam Evren Garipoğlu, “Hatay, dışarıdan bakıldığında birçok özelliğiyle dünyaya örnek olacak bir kent. Dünyada gelişen markalaşma sistemine ayak uydurarak Hatay'a katkı sağlamak için buradayız. Başkanımız Lütfü Savaş bize güvendi. Burada projemizle başarıya ulaştığımızda birçok şehir arkamızdan gelecek” dedi.

Konuşmaların ardından Savaş ve Garipoğlu, iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol ile Hatay, Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki birçok farklı ülkede yeni nesil markalaşma kapsamında tanıtılacak.