Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Antakya EXPO alanında oluşturulan “Destek Eğitim Merkezi” 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası eğitimleri yarıda kalan ve sağlıklı çalışma alanı bulunmayan depremzede çocuklara el uzattı. Merkezde matematikten İngilizceye alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarında çocuklar, birebir etüt çalışmaları, soru çözümleri, deneme sınavları ve online eğitimlerden faydalanabiliyor.

Yaşadıkları çadır veya konteyner kentlerden servisle alınan çocuklardan 67'si Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz pazar günü düzenlenen sınavda ter döktü. 62 öğrenci ise 17-18 Haziran günü düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca merkezde 56 ara sınıf öğrencisi de eğitimlerine devam ediyor.

Savaş'tan öğrencilere 2 müjde

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, EXPO alanında oluşturulan Destek Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Merkezi ziyaret ederek çocuklara moral veren Savaş, öğrencilere iki de müjde verdi.

Başkan Savaş, Destek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek olan deneme sınavında başarılı olan öğrencilerin Kuşadası ve Antalya'da bulunan kamplarda tatile gönderileceği ve yine deneme sınavında başarılı olan öğrencilere Ankara'daki bir sivil toplum örgütü tarafından hibe edilen tabletlerin hediye edileceği müjdesini verdi.

"İyi bir lise ve üniversiteye yerleşin"

Çocuklara yönelik yaptığı motivasyon konuşmasında “Şimdi iki tane amacınız oldu ama asıl amacınızı unutmayın” diyen Savaş, “Esas amacınız iyi bir liseye, iyi bir üniversiteye yerleşmek olsun. İnşallah arzu ettiğiniz yerleri kazanırsınız. Ama kazanmak için de çalışıp azmetmek lazım. Stresi ve kaygıyı kapıda bırakıp sınava öyle girmelisiniz. Stresi ve kaygıyı kapıda bırakamazsanız zarar görürsünüz. Konsantrasyon ve sonucunuz istediğiniz gibi olmayabilir. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.