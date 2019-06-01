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Hatay Büyükşehir Belediyesinden Yayladağı'nda iftar

Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kardeşlik Sofrası" iftar programının üçüncüsünü Yayladağı’nda düzenledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kardeşlik Sofrası" iftar programının üçüncüsünü Yayladağı'nda düzenledi.


Yayladağı Semt Pazarında kurulan "Kardeşlik Sofrasına" katılan yaklaşık 2 bin 500 kişi hep birlikte iftar yaptı. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce kişi oruçlarını açtı.


İftar programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı'nda hemşehrileriyle birlikte kardeşlik sofrasında buluştu. Başkan Savaş, geleneksel hale getirdikleri iftar sofralarıyla, Ramazan ayının maneviyatını ve sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi.


İftar programına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (HATSU) Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Nevzat Gonca, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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