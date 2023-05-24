Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmaları il genelinde devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 6 Şubat depreminden bu yana Hatay'ın 15 ilçesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Cadde, sokak ve meydan temizliği yapan HBB personeli, Hatay Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak bütün ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çadırkentler ve konteyner kentlerde talebe bağlı olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, il genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının ardından temizlik çalışmalarında mobil temizlik ekibi ile hizmet veriyor.

7/24 şeklinde devam eden çalışmalarda, ihtiyaç ve taleplerine göre dönüşümlü olarak çalışan personelin sağduyulu davranarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden HBB yetkilileri, daha iyi yaşanılabilir bir Hatay için ve şehri en kısa zamanda ayağa kaldırmak amacıyla kısıtlı çalışma şartlarına sahip olunmasına rağmen her türlü hizmeti eksiksiz ve tüm şartları zorlayarak en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.