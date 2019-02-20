Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'ya havlu attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Dynamo Kursk'u konuk etti. Rakibine 87-62 mağlup olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin de Carola Basket'e yenilmesiyle 7. sırada yer alarak Eurocup'a da hak kazanamadı.

Salon: Antakya

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ivan Mlicevic (Bosna Hersek), Zoran Mtrovski (Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 1, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 2, Williams 19, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 14, Merve Aydın 7, Marica Gajic 8

Dynamo Kursk: Marta Xargay 5, Natalia Zhedik 14, Sonja Petrovic 14, Prince 6, Ekatenna, Tatiana Vidmer 4, Elena Kirillova 5, Anna Cruz 6, Hollingsworth 6, Breanna Stewart 17, Natasha Howard 10

1. Periyot: 12-23 (Dynamo Kursk lehine)

Devre: 25-44 (Dynamo Kursk lehine)

3. Periyot: 41-72 (Dynamo Kursk lehine)